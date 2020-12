Franse oud-president Giscard d’Estaing in besloten kring begraven

Moskou gestart met groot­scheep­se vaccinatie­cam­pag­ne

13:05 Moskou is zaterdag als eerste Russische grootstad begonnen met de grootscheepse vaccinatiecampagne tegen het coronavirus. In zeventig ziekenhuizen in de stad startten in de voormiddag de inentingen met het in Rusland ontwikkelde vaccin Sputnik V. Dat zegt de operationele staf in de hoofdstad.