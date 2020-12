Franse oud-president Giscard d'Estaing (94) overleden aan Covid-19

NAVO publiceert experten­rap­port dat “hersendode” alliantie moet versterken

1 december De NAVO heeft vandaag het rapport gepubliceerd van de expertengroep die moest nadenken over een versterking van de politieke rol van de verdragsorganisatie. Het rapport kadert in het project NATO2030 van de secretaris-generaal van de verdragsorganisatie, Jens Stoltenberg, om de alliantie aan te passen aan de uitdagingen van de toekomst. Het uitgangspunt moet volgens de experten een vernieuwing van het strategisch concept zijn. Het reflectieproces was een gevolg van kritiek van de Franse president Emmanuel Macron over een "hersendode" NAVO.