Franse oud-president Giscard d'Estaing (94), een van de architecten van Europese eenwording, overleden aan Covid-19

De Franse oud-president Valéry Giscard d’Estaing (94) is overleden ten gevolge van Covid-19. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt aan persbureau AFP. De centrumrechtse politicus was president van 1974 tot 1981.

Hij stierf woensdagavond op 94-jarige leeftijd “omringd door zijn familie” op zijn landgoed in Authon in de Loir-et-Cher.

De twintigste president van de Franse republiek verbleef vorige maand enkele dagen in het ziekenhuis in Tours, maar mocht op 20 november naar huis. Hij kampte toen met hartproblemen, aldus zijn naasten. In september moest hij met een lichte longontsteking naar een ziekenhuis in Parijs.

Volledig scherm Valéry Giscard D'Estaing bracht in 1976 een staatsbezoek aan de VS. Op het Witte Huis had hij een onderhoud met toenmalig Amerikaans president Gerald Ford. © Photo News

D’Estaings opvolger François Mitterrand overleed in 1996 en diens opvolger Jacques Chirac stierf vorig jaar. Dat maakte Giscard d’Estaing ruimschoots de oudste levende ex-president van Frankrijk.

Onder zijn presidentschap waaide een frisse wind door Frankrijk, aldus de media. Zo werd abortus gelegaliseerd en de scheiding met wederzijdse instemming ingevoerd. Giscard d’Estaing gold ook als een van de architecten van de Europese eenwording.

Aanklagers openden in mei nog een onderzoek naar de voormalige leider, nadat een Duitse verslaggeefster een klacht had ingediend over vermeende handtastelijkheden na een interview in 2018. Hij zou meermaals haar achterste hebben aangeraakt. Giscard d’Estaing ontkende de beschuldiging.

Volledig scherm Valéry Giscard d'Estaing in 1986. © REUTERS

Macron: “Zijn beleid heeft Frankrijk getransformeerd”

De Franse president Emmanuel Macron brengt in een communiqué hulde aan voormalig president Valéry Giscard d’Estaing. Zijn zevenjarig beleid “heeft Frankrijk getransformeerd”, laat Macron weten. “De richtingen die hij aan Frankrijk heeft gegeven gidsen onze stappen vandaag nog. D’Estaing was volgens Macron “een dienaar van de staat” en een “man van politieke vooruitgang en vrijheid.” “Zijn dood is een moment van rouw voor de Franse natie”, aldus Macron in het communiqué dat in de nacht van woensdag op donderdag is verspreid door het Elysée.

Eerder reageerden ook twee andere voormalige Franse presidenten op het overlijden van Valéry Giscard d’Estaing. Frankrijk verliest “een staatsman die de keuze maakte voor de openheid van de wereld”, liet François Hollande weten. ‘VGE’ was een “resoluut Europese man die niet altijd goed begrepen werd”, aldus de socialist.

Volgens Nicolas Sarkozy, de voorganger van Hollande, bracht Giscard d’Estaing “eer toe aan Frankrijk”. “Het was een man voor wie ik bewondering had en met wie ik altijd graag in debat ging”, aldus de Republikeinse ex-president.

Volledig scherm Huidig president Emmanuel Macron (tweede rij, rechts) en zijn zeven voorgangers in de chronologische volgorde qua ambtstermijn: Charles de Gaulle (1959-1969), Georges Pompidou (1969-1974), Valéry Giscard d'Estaing (1974-1981), François Mitterrand (1981-1995), Jacques Chirac (1995-2007), Nicolas Sarkozy (2007-2012) en Francois Hollande (2012-2017). © afp

“Man van de bijna grondwet voor Europa”

In eigen land reageerde onder meer CD&V-voorzitter Joachim Coens al op het overlijden van Giscard d’Estaing. “De man van de bijna grondwet voor Europa. RIP Président Valéry Giscard d’Estaing”, tweette hij.

Volgens Waals viceminister-president Willy Borsus verliest Frankrijk “een president die enorm heeft gewogen op de geschiedenis van de republiek”. “Van ‘Giscard’ zal ik zijn gehechtheid aan het Frankrijk dat hij zo belichaamde, zijn Europese engagement en zijn wil om te hervormen onthouden”, aldus Borsus in een tweet.

Volledig scherm Valéry Giscard d'Estaing in 2016 © REUTERS

