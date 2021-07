Franse oud-justitieminister Dati beschuldigd van corruptie in zaak-Ghosn

Sparen Apparte­ment kopen om te verhuren: is het nog interes­sant?

1 juni Als je een beetje spaarcenten over hebt, is het altijd goed om uit te kijken naar alternatieven voor het spaarboekje. Veel mensen kijken dan eerst en vooral naar vastgoedinvesteringen. Spaargids.be bekijkt of het klassieke ‘appartementje om te verhuren’ anno 2021 nog steeds een interessante zet is.