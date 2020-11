Franse orthodoxe priester werd neergeschoten omdat hij relatie had met vrouw van aanvaller

Biden roept op tot kalmte: “We zijn misschien tegenstan­ders, maar we zijn geen vijanden, we zijn Amerikanen”

7:33 De Democratische presidentskandidaat Joe Biden heeft vannacht in een toespraak het volk opgeroepen tot geduld terwijl de laatste stemmen worden geteld. Alles wijst er wel op dat hij en zijn kandidaat-vicepresident Kamala Harris met de overwinning aan de haal zullen gaan, zei de Democraat. Hij erkent ook de extreme polarisering in het land en roept de burgers op tot eenheid. Een speech met een verzoenende toon, die niet harder kan verschillen van de strijdvaardige toespraak van Donald Trump een dag eerder: die probeerde immers de volkswoede aan te wakkeren met de bewering dat er grootschalige verkiezingsfraude in het spel is en dat de Democraten de verkiezingen proberen te stelen.