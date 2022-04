Franse netbeheerder vraagt om minder elektriciteit te verbruiken nu het zo koud is

“Burgers neergescho­ten met handen vastgebon­den”: ex-bokser en broer burgemees­ter van Kiev toont lichamen in Boetsja

Voormalig Oekraïens bokser Volodimir Klitsjko is in de Oekraïense voorstad Boetsja bij Kiev. In een video op zijn sociale media toont hij de lichamen die er op straat liggen. Eerder zorgden beelden uit deze stad wereldwijd al voor schokkende reacties. De ex-bokser is in Boetsja samen met zijn broer Vitali Klitsjko, de burgemeester van Kiev. “Dit is geen speciale of militaire operatie van Rusland. Hier liggen burgers.”

