Franse minister van Economie hekelt Europese afhankelijkheid van Azië: “Het maakt ons kwetsbaar”

Zuid-Koreaanse tiener stort zich tijdens pandemie op aandelen en boekt nettowinst van 43 procent

14:08 Kwon Joon is 12, komt uit Seoel en is fan van de Amerikaanse succesvolle investeerder Warren Buffet. De tiener kon in april zijn ouders overtuigen om te de aandelenhandel uit te proberen. Met succes: de aandelen van Kwon staan in minder dan een jaar tijd op 43 procent winst.