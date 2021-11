Franse minister roept Verenigd Koninkrijk op om “legale migratiepoort” te openen

Op uitnodiging van president Emmanuel Macron is er maandagochtend in Parijs een defensieraad over migratie gehouden “om een punt te maken”, legde Darmanin uit. “Vandaag zijn er personen die asiel willen aanvragen in Engeland maar geen middelen hebben om het Kanaal over te steken”, verduidelijkte hij.

“VK neemt verantwoordelijkheid niet”

Patel was eerst uitgenodigd op de noodvergadering, maar haar uitnodiging werd ingetrokken nadat premier Boris Johnson er in een brief aan president Macron voor had gepleit dat Frankrijk alle migranten zou terugnemen die illegaal het Britse eiland weten te bereiken. Vooral het feit dat de brief openbaar werd gemaakt nog voor hij bij Macron was aangekomen, stootte de Fransen tegen de borst.