Franse minister: “Helft van de migranten die Kanaal oversteken komt uit België”

De helft van de migranten die het Kanaal illegaal proberen over te steken richting het Verenigd Koninkrijk, komt vanuit België. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin gezegd, enkele dagen nadat hij had opgeroepen tot een migratieverdrag tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk.

De migranten "maken grotendeels deel uit van de immigratie die we kennen in het zuiden van Europa, maar ook in België", zei hij. "Vijftig procent van de migranten die in Calais en Duinkerke (in het noorden van Frankrijk, red.) aankomen, komt uit België."

Darmanin zei ook tevreden te zijn dat de Britten hun belofte houden en bevestigd hebben dat ze aan Frankrijk 62,7 miljoen euro betalen in 2021-2022 om de grenscontroles aan Franse kant te versterken. Zaterdag had de minister in Noord-Frankrijk het VK nog opgeroepen om het geld over te maken en om een verdrag te onderhandelen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk na de brexit. "We moeten met onze vrienden eerlijke, evenwichtige en vreedzame relaties hebben", zei de minister dinsdag nog.

Het aantal mensen dat illegaal het Kanaal oversteekt, is sinds 2018 sterk gestegen ondanks het feit dat de autoriteiten waarschuwen voor de risico's van de oversteek per boot. Volgens de Franse autoriteiten hebben zowat 15.400 migranten tussen 1 januari en 31 augustus de tocht ondernomen, 3.500 van hen werden gered nadat ze in moeilijkheden waren geraakt. In 2020 staken 9.500 mensen het Kanaal over, tegenover 2.300 in 2019 en 600 in 2018.