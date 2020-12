Franse minister belooft snelle hervatting van vrachtverkeer met Verenigd Koninkrijk

Er komt de komende uren een “stevig gezondheidsprotocol”, zodat het vrachtverkeer uit Groot-Brittannië naar Frankrijk kan hervatten. Dat heeft de Franse minister van Transport Jean-Baptiste Djebbari aangekondigd. De prioriteit van Frankrijk is “onze burgers beschermen”, aldus Djebbari op Twitter. Door de combinatie van de nieuwe, meer besmettelijke variant van het coronavirus én de nakende brexit is het Verenigd Koninkrijk geïsoleerd geraakt. Het vliegverkeer ligt wereldwijd aan banden en zo goed als al het vrachtverkeer is tot stilstand gekomen. Daardoor is er vrees voor voedseltekorten.

De Franse regering had zondag aangekondigd dat ze al het verkeer van mensen en vracht vanuit Groot-Brittannië voor 48 uur opschort, en dat vanaf de nacht van zondag op maandag. Reden is de angst voor een mutatie van het coronavirus die zich snel verspreidt in Londen en het zuidoosten van het Verenigd Koninkrijk.

Steeds meer Europese, maar ook niet-Europese landen, verbieden daardoor het reisverkeer uit het Verenigd Koninkrijk. Dat dreigt daardoor helemaal geïsoleerd te worden. Het vliegverkeer is wereldwijd in veel landen aan banden gelegd. Maar ook het goederenvervoer is dus zwaar getroffen.

Frankrijk laat goederenvervoer alleen nog toe als de lading niet wordt begeleid door mensen. Dat betekent in de praktijk dat ladingen op schepen gezet moeten worden en de vrachtwagenchauffeur vervolgens achterblijft. Duizenden vrachtwagenchauffeurs kunnen nu niet meer terugkeren naar de EU.

Europese oplossing nodig

“Uitvoeren naar het VK is nog toegelaten, maar dat durft niemand nog, nu het onzeker is of en wanneer men kan terugkeren. Er is dringend een oplossing op Europees vlak nodig om dit probleem op te lossen”, zegt gedelegeerd bestuurder Hans Maertens van Voka.

Volledig scherm Premier Boris Johnson houdt vandaag crisisoverleg over de situatie. © Photo News

De maatregelen zullen een “verwoestend effect” hebben op de aanvoer van levensmiddelen en andere producten, waarschuwt The Guardian. Er steken dagelijks duizenden vrachtwagens het Kanaal over via de Eurotunnel en de haven van Dover.

Brexit en kerstdrukte

“We zagen de afgelopen dagen al files aan beide kanten van het Kanaal omdat voorraden worden opgebouwd vanwege de brexit en vanwege de drukte rond de kerst”, zei een bestuurder bij een brancheorganisatie voor transportbedrijven, de Road Haulage Association. “We hebben het over alles. Onderdelen voor fabrieken. Verse en bevroren groenten. Bestellingen die verband houden met de kerst.”

Volledig scherm Het graafschap Kent heeft de snelwegen naar havenplaats Dover afgesloten om chaos en lange files op de snelweg te vermijden. © Photo News

Het Britse graafschap Kent liet alvast de snelwegen naar havenplaats Dover afsluiten om het vrachtverkeer tegen te houden dat naar de Europese Unie wil. Met de wegafsluitingen willen de lokale autoriteiten chaos op de snelweg, door lange files met vrachtwagens, voor mensen uit de regio voorkomen.

Kent maakt de voormalige luchthaven Manston, nabij Ramsgate, gereed om de vrachtwagens tijdelijk op te vangen. Daar kunnen 4.000 vrachtwagens worden gestald. De Britse regering buigt zich intussen over mogelijke maatregelen die nodig zijn om de levering van voedsel en coronavaccins te kunnen garanderen.

Bloemkool, sla en broccoli

Dagelijks steken normaal zo’n 10.000 vrachtwagens het Kanaal over tussen Dover en Calais. De grootste vrees van de Britse regering is volgens Sky News dat de beperkingen langer zullen duren dan 48 uur. Dat zou kunnen leiden tot lege rekken in de supermarkten, zelfs nog tijdens de feestdagen.

Volgens de Britse supermarktketen Sainsbury’s zegt dat, als de maatregelen aanhouden, er de komende dagen al tekorten zullen opduiken van verschillende soorten sla, bloemkool, broccoli en citrusvruchten.

De Belgische federale regering communiceert straks, na het Europees overleg over de nieuwe coronavariant, of het inreisverbod verlengd wordt. Dat is om middernacht ingegaan en geldt voor 24 uur. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden sloot in De Ochtend niet uit dat het een of twee weken verlengd wordt.

Vliegverkeer

Reizigers vanuit het Verenigd Koninkrijk kunnen ook per vliegtuig op steeds minder plaatsen terecht. Polen maakte in de nacht van zondag op maandag bekend dat het vliegverkeer wordt opgeschort, nadat Europese landen als Duitsland, Italië, Ierland en Finland eerder al vergelijkbare maatregelen hadden aangekondigd. Ook op andere plaatsen in de wereld wordt dat voorbeeld gevolgd. Dat gebeurt onder meer in Canada, Argentinië, Chili, Colombia en Peru.

Op de luchthaven van Hannover in Duitsland zitten 63 vliegtuigpassagiers uit London voorlopig vast, tot ze de testuitslag van hun coronatest krijgen. Zeker 120 mensen moesten op het vliegveld van Frankfurt overnachten.

De passagiers zijn zondagavond direct getest. Zij moeten op het vliegveld blijven tot de testresultaten terugkomen. De mensen in Hannover reageerden volgens Die Welt erg redelijk en snapten alle voorzorgsmaatregelen. In Frankfurt wachten nog ongeveer honderd mensen op de uitslag.

