Franse minderjarigen proberen thuis te raken met gestolen locomotief

Zelzate Dief steelt gloednieu­we wagen van brandweer­man tijdens interven­tie: “Ik had flink gespaard en had hem nog maar twee weken”

28 februari Enrico Danneels, vrijwilliger bij de brandweer van Zelzate, was in de nacht van vrijdag op zaterdag op interventie naar een brandend voertuig in Moerbeke. Terwijl hij anderen aan het helpen was, werd zijn splinternieuwe wagen gestolen in de Burgemeester Jos Chalmetlaan. “Om 3.20 uur was ik met mijn collega’s onderweg, terwijl mijn nieuwe wagen al de grens over was naar Nederland.”