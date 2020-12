Franse ‘meisjesronselaar’ van Epstein officieel aangeklaagd en voorlopig opgesloten

Mexicaanse ex-gouverneur neergescho­ten in wc van restaurant

18 december De voormalige gouverneur van de deelstaat Jalisco in Mexico is in de badplaats Puerto Vallarta aan de Pacifische kust tijdens een familiale vakantietrip doodgeschoten. Aristóteles Sandoval werd vrijdagochtend in het toilet van een restaurant in de rug geschoten. Nadat Sandoval was neergeschoten in het restaurant, kwam het op de straat nog tot een vuurgevecht. Dat heeft het lokale parket gecommuniceerd. Opmerkelijk is nochtans dat de ex-gouverneur, geheel volgens de regels die (ex)-functionarissen moet beschermen, zo'n 15 lijfwachten ter beschikking had.