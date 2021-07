Franse marine redt ruim 120 migranten op Kanaal

Franse autoritei­ten redden opnieuw veertigtal migranten uit Kanaal

3 juli De Franse autoriteiten hebben opnieuw 47 migranten gered uit het Kanaal. De migranten waagden de oversteek naar Groot-Brittannië in onveilige bootjes en raakten daarbij in moeilijkheden. Het is al de tweede keer deze week dat de Franse reddingsdiensten migranten te hulp moeten schieten. Ook gisteren moesten ze meerdere malen uitrukken om in totaal 111 migranten op één dag te redden.