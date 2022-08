Franse man (27) die een jaar geleden vermist raakte in Egypte is terug in Frankrijk

UpdateYann Bourdon, de 27-jarige Franse student die een jaar geleden vermist raakte tijdens een reis in Egypte, is terug in Frankrijk. Bourdon zou zich op 9 augustus gemeld hebben bij het Franse consulaat in Caïro. Over de reden van zijn verdwijning wil de jongeman voorlopig niets kwijt.

Bourdon vertrok in de zomer van 2020 alleen op wereldreis. Een jaar later, in de zomer van 2021, vernam Yanns familie voor de laatste keer nieuws van hem. Sindsdien ontbrak elk spoor van de twintiger. Ongeveer een maand geleden riep zijn familie, die naar eigen zeggen “radeloos” was, mensen met meer informatie op naar voren te treden.

“Op 9 augustus hebben we het nieuws gekregen dat Yann zich was komen melden bij het Franse consulaat in Caïro. Hij nam eerst telefonisch contact op met zijn zus, om te zeggen dat hij daar was en dat hij het goed stelde. Daarna heeft hij zijn moeder gebeld om ook haar op de hoogte te stellen”, meldt Yanns advocate Sarah Sakouti aan de Franse nieuwszender ‘BFM TV’.

De Egyptische autoriteiten zetten Yann vervolgens op een vlucht naar Frankrijk, waar de 27-jarige man op 10 augustus aankwam. De Parijse student wil echter geen details kwijt over wat hem precies in Egypte is overkomen. “We willen zijn stilzwijgen over de redenen van zijn verdwijning respecteren en hem laten herenigen met zijn familie”, aldus de Franse justitie in een verklaring.

Politieonderzoek

Yann stuurde een laatste e-mail naar zijn zus op 4 augustus 2021. Daarin vertelde hij onder meer dat hij was aangekomen in een jeugdherberg in Caïro nadat een politieagent hem daar had afgezet. Sindsdien leek de twintiger wel van de aardbol verdwenen. Toen Yanns familieleden enkele maanden later nog steeds niets van hem hadden vernomen, gaven ze hem als vermist op bij de politie.

In december toonde het politieonderzoek aan dat de bankrekening van Yann op 7 augustus was leeggehaald in Caïro. Voor de rest boekten de speurders echter weinig vooruitgang. Ook de Egyptische autoriteiten konden Yanns familie niet helpen. Om die reden creëerde het gezin in juli een Facebookpagina om de verdwijningszaak meer onder de aandacht te brengen.

De familie van de jongeman demonstreerde vorige maand ook voor het Elysée in Parijs tijdens een officieel bezoek van de Egyptische president.

Volledig scherm Isabel Leclercq (rechts), de moeder van Yann Bourdon, tijdens de demonstratie voor het Parijse Elysée. © AP

Volledig scherm © AP