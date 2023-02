Franse leerlingen kunnen zich laten inenten tegen humaan papillomavirus

Schotse transgen­der vrouw veroor­deeld tot acht jaar cel voor verkrach­tin­gen die ze voor transitie pleegde

In Schotland is een transgender vrouw (31) veroordeeld tot acht jaar cel voor twee verkrachtingen. De feiten speelden zich af voor de vrouw in transitie ging. De zaak, en dan vooral de vraag of de dader haar straf in een mannen- of vrouwengevangenis moet uitzitten, zorgt voor grote commotie in het land.