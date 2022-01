Franse leerkrachten staken massaal uit onvrede met coronabeleid

Frankrijk Doorbraak in een van Europa’s meest mysterieu­ze moordzaken? Verdachte viervoudi­ge Alpenmoord blijft aangehou­den

De politie van Chambéry heeft woensdag iemand opgepakt en vastgezet in het kader van het onderzoek naar de zogenaamde Alpenmoord van bijna tien jaar geleden. Het gaat om een viervoudige moord uit 2012, die nog steeds niet is opgelost. In de nacht van woensdag op donderdag maakte de procureur van Annecy bekend dat de “garde à vue” van de man is verlengd.

