Franse Kerk zal gebouwen verkopen om slachtoffers van seksueel misbruik te vergoeden

In deze Europese landen is de coronasitu­a­tie veel dramati­scher dan België

Volgens gegevens van de Johns Hopkins-universiteit is het aantal coronagevallen de afgelopen twee weken in bijna elk Europees land gestegen. In 13 van de 45 landen is het aantal besmettingen meer dan verdubbeld. Meer dan de helft van de Europese landen met de grootste uitbraken behoort tot de slechtste leerlingen als het gaat om vaccinatiegraad.

12:12