Franse Kerk vergoedt eerste slachtoffers kindermisbruik

Meer kinderen en jongeren hebben begelei­ding nodig voor verontrus­ten­de thuissitua­tie

Het aantal kinderen en jongeren dat begeleid wordt omdat ze opgroeien in een verontrustende thuissituatie, bijvoorbeeld door verwaarlozing of misbruik, is in 2021 gestegen. Vooral bij de ondersteuningscentra jeugdzorg is de toename opvallend. Daar steeg het aantal begeleidingen van 12.184 in 2020 naar 13.471, een toename met 10,5 procent. Dat blijkt uit cijfers van het agentschap Opgroeien.

7 juli