Franse justitie staakt onderzoek in misbruikzaak tegen kardinaal wegens verjaring

Het Openbaar Ministerie in Frankrijk heeft het onderzoek naar seksueel misbruik door de vooraanstaande kardinaal Jean-Pierre Ricard (78) gestaakt. De voormalige aartsbisschop van Bordeaux bekende in november publiekelijk dat hij zich 35 jaar geleden tegenover een jong meisje "afkeurenswaardig heeft gedragen". Justitie liet zaterdag weten dat er geen vervolg wordt ingesteld omdat de zaak is verjaard.

Ricard, die sinds 2 februari in hechtenis zat, vertelde de rechercheurs dat hij het meisje had "gekust" toen ze een jaar of dertien was. Hij zei ook dat hij haar had omhelsd en "gestreeld over haar kleren heen". Volgens hem was er absoluut geen sprake geweest van "geslachtsgemeenschap". Het slachtoffer claimde dat er gedurende drie jaar sprake is geweest van aanranding door de hoge geestelijke.

De gewezen aartsbisschop van Bordeaux wordt samen met tien (ex-)bisschoppen genoemd in een zaak van seksueel misbruik. De aanklacht dateert van eind jaren tachtig. De Franse bisschoppenconferentie (CEF) maakte dat in november bekend. In een brief aan de katholieke hiërarchie gaf Ricard toe dat hij zich 35 jaar geleden als priester in Marseille “laakbaar” had gedragen tegenover een jong meisje. “Mijn gedrag heeft noodzakelijkerwijs ernstige en blijvende gevolgen veroorzaakt bij deze persoon”, schreef de kardinaal.

Verjaringstermijn

De ernstigste seksuele delicten, waaronder verkrachting, hebben in Frankrijk een verjaringstermijn van dertig jaar. De periode om strafvervolging in te stellen kan echter worden verlengd als het slachtoffer minderjarig was op het moment dat de strafbare feiten werden gepleegd. Dat gaat in dit geval niet gebeuren. Het Vaticaan heeft wegens het toegegeven misbruik een eigen onderzoek geopend tegen Ricard en kan nog wel sancties tegen hem treffen.

Ricard was van 2001 tot 2019 aartsbisschop van Bordeaux. In 2006 werd hij door paus Benedictus XVI tot kardinaal benoemd. Van 2001 tot 2007 zat hij de Franse bisschoppenconferentie voor.