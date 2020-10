Franse justitie ondervraagt migranten na schipbreuk

Koksijde/Duinkerke Helipilote Valerie (40), zelf mama van twee, getuigt over ramp op Noordzee: “Als je achteraf hoort dat er kinderen van 5 en 8 gestorven zijn, is dat erg slikken”

13:51 “Hij speelde vorige week zaterdag in zijn te grote rubberen botjes in het bos van Puythouck in de modder. Artin bracht pret en hoop. Vorige nacht is Artin verdronken, ergens in het kleine stukje zee tussen Loon-Plage en Engeland.” Het was gisteren een randverhaal in alle hectiek rond de coronamaatregelen, maar twee kinderen van 5 en 8, een baby, een man en een vrouw zijn gisteren om het leven gekomen toen ze samen met 15 anderen de oversteek wilden maken naar Engeland, vanuit het Franse Loon-Plage. Amper enkele kilometers van onze grens. Dokter Stephanie De Maesschalk uit Poperinge sprak afgelopen zomer met het gezin van Artin. En Valerie Verkeyn (40), zelf mama van twee kinderen, was gisteren pilote van de reddingsheli NH-90 die deelnam aan de reddingsoperatie.