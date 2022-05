Franse journalist (32) omgekomen in Oekraïne

LIVE OORLOG OEKRAÏNE. Zelensky ontslaat chef van veilig­heids­dien­sten in regio Charkiv

In het oosten van Oekraïne woedt vandaag de strijd om de controle van de Donbas-regio in alle hevigheid, waarbij Rusland zijn greep versterkt rond de strategisch belangrijke stad Severodonetsk, die onophoudelijk gebombardeerd wordt. Ook de naburige stad Lysytsjansk wordt fel belegerd. Intussen heeft president Volodymyr Zelensky de door oorlogsgeweld geteisterde regio Charkiv in het oosten van het land bezocht. Volg alle ontwikkelingen rond het conflict in Oekraïne in onze liveblog.

29 mei