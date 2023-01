Franse jongen (13) pleegt zelfmoord na aanhoudende pesterijen: “Hij werd uitgelachen vanwege zijn geaardheid”

De 13-jarige Lucas beroofde zich zaterdag 7 januari van het leven in zijn woning in de Franse gemeente Golbey, gelegen in de Vogezen. De tiener werd zwaar gepest op school, vooral vanwege zijn geaardheid, zeggen zijn ouders. Toen Lucas net zijn dertiende verjaardag had gevierd, vertelde hij aan zijn familie en vrienden dat hij homo was. Volgens de nabestaanden was Lucas een gelukkige tiener. “Hij had altijd een glimlach op zijn gezicht en had nog zoveel dromen”, klinkt het.