Franse jager krijgt voorwaardelijke celstraf voor doodschieten van man die hij aanziet voor zwijn

De 35-jarige Julien Féral, die voor het incident pas vier maanden in het bezit was van een jachtvergunning, is schuldig bevonden aan onvrijwillige doodslag. Hij had de rechter verteld dat hij de 25-jarige Morgan Keane voor een wild zwijn had aangezien toen hij hem in december 2020 in het zuidwesten van Frankrijk doodschoot. Veel Fransen reageerden verontwaardigd op de dood van de jongeman en pleitten voor strenge regels voor jagers.

Keane stierf nadat een kogel zijn borst doorboorde tijdens het kappen van hout op zijn eigendom in de buurt van Calvignac, een dorp in de regio Lot in het zuidwesten van Frankrijk. Hij verhuisde samen met zijn broer naar het afgelegen terrein met zicht op de rivier de Lot na de dood van hun vader in 2019.

Straf

De rechter veroordeelde Féral tot een voorwaardelijke celstraf van twee jaar en een levenslang jachtverbod. Ook Laurent Lapergue (51), de man die de jacht leidde, kreeg een voorwaardelijke celstraf van 18 maanden en een levenslang jachtverbod opgelegd. Hij werd aangeklaagd voor onvrijwillige doodslag, maar ontkende zijn verantwoordelijkheid.

“Er gaat geen dag voorbij waarop ik niet aan het incident denk”, getuigt Féral in de rechtbank. “Dit heeft me voor het leven getekend. Het spijt me zo erg”. Hij had toegegeven dat hij het doelwit niet goed had geïdentificeerd. Féral was naar eigen zeggen op jacht gegaan “om zijn hoofd leeg te maken”, nadat zijn jonge dochter om het leven was gekomen tijdens een verkeersincident.

De Franse regering liet maandag weten dat zij de regels tegen jagen onder invloed van drugs en alcohol verder zal aanscherpen, de trainings- en veiligheidseisen zal versterken en digitale systemen zal invoeren om mensen te waarschuwen voor gebieden waar actief wordt gejaagd. In Frankrijk zijn er ongeveer 1,1 miljoen actieve jagers. Ongeveer 5 miljoen mensen hebben er een jachtvergunning.