Franse influencer (23) wil in ons land euthanasie plegen. Arts reageert: “Niet de bedoeling dat België sterfbed van Fransen wordt”

Een YouTuber zorgt in Frankrijk voor ophef nadat ze eerder deze maand deelde dat ze stappen heeft ondernomen om in België euthanasie te plegen. De 23-jarige Olympe (niet haar echte naam) wil haar leven beëindigen vanwege mentale problemen. Zo lijdt de jonge vrouw onder meer aan een identiteitsstoornis. Volgens de Brusselse arts Yves de Locht is het echter niet de bedoeling dat Franse burgers naar ons land komen voor de procedure. In Frankrijk is euthanasie verboden en wordt het gelijkgesteld aan doodslag.

Op 11 januari maakte Olympe, die zo’n 255.000 volgers op YouTube heeft, bekend dat ze van plan is naar ons land af te zakken om een euthanasieprocedure op te starten. Olympe beweert dat ze contact heeft met meerdere Belgische artsen en dat de procedure tegen eind 2023 rond zou moeten zijn.

De Franse twintiger heeft ADHD en lijdt ook aan een dissociatieve identiteitsstoornis. Daarbij heeft een patiënt meerdere persoonlijkheden en gedraagt hij of zij zich altijd anders. In de video’s die Olympe op YouTube deelt, legt ze uit hoe het is om met de stoornis te leven.

Op Instagram vertelde de jonge vrouw dat ze uitgeput is door haar problemen en dat haar brein “niet goed werkt”. Ze zei bovendien dat ze jarenlang gepest werd, zowel online als op school. Als kind zou ze meermaals seksueel misbruikt zijn en was ze het slachtoffer van een groepsverkrachting, klinkt het.

“België wordt het sterfbed van de Fransen”

De Brusselse arts Yves de Locht heeft bij de Franse krant ‘Le Parisien’ gereageerd op het verhaal van Olympe. Zo nam ze ook met hem contact op, vertelt hij. De arts trekt het tijdschema van Olympe sterk in twijfel en benadrukt dat de procedure voor euthanasie lang en complex is.

In ons land is euthanasie sinds 2002 toegelaten onder bepaalde voorwaarden. Ten eerste moet de procedure door een arts worden uitgevoerd. Daarnaast moet de patiënt duidelijk maken dat hij of zij euthanasie wenst, zich in een medisch uitzichtloze situatie bevindt en het slachtoffer van “aanhoudend, ondraaglijk en onaanvaardbaar lichamelijk en/of psychisch lijden” is.

De Locht vindt dat Frankrijk de euthanasiewet dringend moet aanpassen, zodat België “niet het sterfbed van de Fransen wordt”. “We weigeren mensen zoals Olympe niet om op afspraak te komen, maar we maken hen wel duidelijk dat de procedure maanden tot zelfs jaren kan duren”, zegt hij. “Deze jonge vrouw spreekt over het einde van het jaar, maar die datum komt zeker niet van mij. Ik heb eerst veel meer informatie over haar toestand nodig.”

De Brusselse dokter krijgt naar eigen zeggen bijna dagelijks een verzoek tot euthanasie, maar wijst het merendeel af. “Vaak worden mensen boos omdat ze niet snappen waarom hun aanvraag wordt afgewezen”, aldus nog De Locht.