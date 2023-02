Franse humorist Pierre Palmade in ziekenhuis onder elektronisch toezicht voor doodslag

Huiszoekin­gen bij (ex-)leidingge­ven­den McKinsey in Frans onderzoek rond partijfi­nan­cie­ring

In Frankrijk zijn eind januari vier huiszoekingen uitgevoerd bij huidige en voormalige leidinggevenden van het Amerikaanse adviesbureau McKinsey. Dat gebeurde in het kader van het onderzoek naar de financiering van de verkiezingscampagnes van Emmanuel Macron in 2017 en 2022, zo is vandaag vernomen van een bron dichtbij het dossier.