Franse Hoge Gezondheidsraad raadt AstraZeneca-vaccin nu enkel aan 55-plussers aan

Marc Coucke na heisa over vaccin: “Foto getweet om vaccin AstraZene­ca in een goed daglicht te stellen”

14:42 Marc Coucke kondigde gisteren op zijn sociale media trots aan gevaccineerd te zijn. Nochtans: Coucke is 56, geen 85-plusser. Hij is dokter noch verpleger. Maar hij is wel een gediplomeerd apotheker. Die groep wordt nu gevaccineerd. “We proberen enkel actieve zorgverleners op te roepen, maar daar zal onvermijdelijk een beetje overselectie gebeuren”, aldus Joris Moonens, woordvoerder van het Agentschap Zorg en Gezondheid.