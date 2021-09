Franse handlanger van veroordeelde zedendelinquent Epstein opnieuw aangeklaagd voor verkrachting

Celebrities Nederlands slachtof­fer van opgepakte medewerker van Epstein: “Kan niet wachten tot ik tegenover hem sta in de rechtszaal”

18 december Oud-topmodel Thysia Huisman (47) moest er ruim vijftien maanden op wachten maar nu is dan toch gebeurd waar ze al die tijd op hoopte. De Franse 'modellen-makelaar’ Jean-Luc Brunel (74) tegen wie ze vorig jaar aangifte deed van verkrachting en die een belangrijke schakel zou zijn geweest in het seksnetwerk van multimiljonair Jeffrey Epstein, is opgepakt. “Fantastisch nieuws, ik durfde er bijna niet meer op te hopen”, zegt ze dolblij in AD.