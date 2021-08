Franse Grondwettelijke Raad stemt in met nieuwe coronamaatregelen: ‘pass sanitaire’ vanaf maandag verplicht

De Grondwettelijke Raad is een rechterlijke toezichthouder die onder meer nagaat of wetten in overeenstemming met de grondwet zijn. Dat is volgens de raad dus het geval met de nieuwe maatregelen, die blijven gelden tot minstens 15 november.

Vanaf 9 augustus is het verplicht om je 'pass sanitaire' te laten zien in horecazaken, sommige winkelcentra en voor lange afstandsreizen met de trein of het vliegtuig. Met deze pas kunnen mensen bewijzen dat ze zijn gevaccineerd of negatief zijn getest. Sinds eind juli wordt de pas al gebruikt voor musea, bioscopen en evenementenlocaties. Er zal in het begin wel een “periode van aanpassing, tolerantie, onderricht en begeleiding zijn”, zo zei regeringswoordvoerder Gabriel Attal vorige week.