Franse Gezondheidsautoriteit raadt derde vaccin aan voor 65-plussers en kwetsbaren

Waarom mogen we mondmas­kers nog altijd niet laten vallen? Virologen leggen uit

22 augustus Een grote stap naar de vrijheid, zegt premier De Croo (Open VLD), maar van die mondmaskers raken we maar niet verlost. Waarom toch, nu we kampioen vaccineren zijn? Waarom volgen we het voorbeeld van Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Scandinavië niet? In een vol voetbalstadion en op een druk trouwfeest hoef je er geen te dragen, maar alleen bij de bakker en eenzaam in de trein dan weer wel. Welke logica schuilt daarachter? Virologen Steven Van Gucht en Johan Neyts en de Nederlandse viroloog Ab Osterhaus scheppen duidelijkheid.