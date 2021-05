Franse gewapende militair in bos “geneutraliseerd”

Na een klopjacht van 36 uur is de gewapende oud-militair Terry Dupin in de Franse Dordogne “geneutraliseerd”. Dat laat minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin weten. Volgens de Franse actuazender BFM TV werd hij geraakt door een kogel. Net tevoren was de identiteit van de verdachte op een persconferentie bekendgemaakt. Dupin schoot zaterdagnacht in het dorpje Lardin-Saint-Lazare op agenten die waren opgeroepen voor familiaal geweld. De zoekactie vond plaats in een moeilijk toegankelijk stuk bos, net zoals het geval was bij Jürgen Conings dus.

“Dupin is 1,83 meter, atletisch gebouwd en draagt een baard”, klonk het in het opsporingsbericht. Bij de operatie werden meer dan 300 leden van de gendarmerie ingezet. De nationale antiterrorisme-eenheid bood steun, daarnaast werden ook zeven hondenteams en zeven helikopters ingezet.

Er werd gezocht in een bosrijk en moeilijk toegankelijk gebied van zo’n vier vierkante kilometer. De 1.750 inwoners van de gemeente hielden zich al die tijd schuil in hun huis.

“Het is nog altijd de bedoeling om hem te vatten zonder de bevolking in gevaar te brengen”, verklaarde prefect Frédéric Périssat tijdens de persconferentie. “Het risico blijft aanwezig, deze persoon is gewapend. Inwoners krijgen de raad om binnen te blijven.”

Dupin is een ex-militair die van 2011 tot 2016 in het leger diende. Hij is 29 jaar oud, aldus de gendarmerie. Zaterdagnacht dook hij op bij zijn ex en gebruikte hij geweld tegen haar nieuwe vriend. Daarna schoot de man op straat op politieagenten die kwamen toegesneld. Daarbij raakten twee politievoertuigen zwaar beschadigd.

Vermoed wordt dat Dupin in het bezit was van een groot jachtwapen. Volgens een welingelichte bron ging het om een Winchester van het kaliber 30-30. “Hij opende het vuur toen we contact probeerden maken. Als we hem toen echt hadden willen neutraliseren, was dat gebeurd. Maar we willen hem levend”, klonk het gisteren al.

Dupin was al vier keer veroordeeld voor geweld tegen zijn ex, meldde procureur Solène Belaouar gisteren. In 2015 was hij een eerste keer veroordeeld voor geweld tegen zijn partner. Hij kreeg toen zes maanden cel met uitstel. Op 22 februari 2017, in september 2017 en in februari dit jaar volgden nieuwe veroordelingen. Op 3 mei werd zijn laatste straf omgezet in een enkelbandplicht. Hij kreeg ook een contactverbod opgelegd. Zijn ex en haar drie kinderen zijn in veiligheid gebracht.

