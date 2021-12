Franse gerecht heropent dossier rond moord op rijke weduwe 27 jaar na veroordeling tuinman

Pakweg 27 jaar na de veroordeling van Omar Raddad voor de moord op de rijke weduwe Ghislaine Marchal in haar villa in de buurt van het Franse Cannes, wordt het dossier heropend. Dat is de eerste stap in mogelijk een nieuw proces, zegt een gerechtelijke bron donderdag.

“Deze beslissing is een stap in de richting van herziening,” reageert Sylvie Noachovitch, advocaat van Omar Raddad, op het nieuws. “De strijd is nog niet voorbij.” De advocate diende in juni van dit jaar een verzoek tot herziening van het proces in, gebaseerd op de wetenschappelijke vooruitgang op het gebied van DNA-onderzoek en op een in juni 2014 aangenomen wet die de criteria voor het verkrijgen van een nieuw proces versoepelt.



Eerder noemde de advocate nieuwe analyses van genetisch materiaal dat werd aangetroffen op de plaats delict “bewijs dat twijfel doet rijzen over de schuld van Omar Raddad”.

De zaak Omar Raddad zette in de jaren 90 Frankrijk op stelten. De weduwe werd in 1991 vermoord en haar tuinman, een ongeletterde migrant van Marokkaanse afkomst, werd in 1994 veroordeeld tot achttien jaar gevangenisstraf. Daartegen was destijds geen beroep mogelijk, maar Raddad kreeg gedeeltelijk gratie van president Jacques Chirac en werd in 1998 voorwaardelijk vrijgelaten. Deze gratie maakte zijn veroordeling echter niet ongedaan en pleitte hem dus ook niet vrij. Omar Raddad heeft zijn onschuld altijd uitgeschreeuwd en vraagt dan ook al jaren om een nieuw proces.

“Omar m’a tuer”

De zaak trok destijds veel aandacht, vooral door de raadselachtige tekst op een muur, die was aangebracht met bloed van het slachtoffer. Daar stond, in foutief Frans, “Omar m’a tuer” (correct zou zijn: Omar m’a tué).

Het verhaal "Omar m'a tuer" is in 2011 verfilmd met Sami Bouajila in de hoofdrol.