Franse gendarmerie legt raveparty stil in Bretagne: meerdere gewonden

Waarom jongeren feesten alsof corona niet bestaat: “Zodra het donker wordt, vergeet iedereen die bubbels”

21 september Jongeren die erop los feesten in een tent in Anderlecht, de politie die raveparty’s stillegt in de bossen van Houffalize en in een maïsveld in het Gentse Desteldonk. Deze taferelen van afgelopen weekend hebben één ding gemeen: coronaregels worden compleet genegeerd. En och, die boete van 250 euro is het waard. Is de nood dan écht zo hoog? En wat is de impact van die feestjes op het aantal besmettingen?