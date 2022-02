Franse first lady Brigitte Macron daagt twee vrouwen voor rechter die transgender-geruchten verspreiden

Washington: “Substan­tiële vooruit­gang” bij internatio­naal nucleair overleg

De Verenigde Staten zijn van oordeel dat er "substantiële vooruitgang" geboekt is tijdens het internationale topoverleg over het Iraanse nucleaire programma in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Een overeenkomst is volgens Washington mogelijk "in de komende dagen, als Iran het ernstig meent".

0:49