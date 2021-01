Franse farmareus Sanofi springt bij in productie van vaccin Pfizer/BioNTech

Duizenden betogers op straat tijdens nationale feestdag in Australië

8:46 In verscheidene steden in Australië zijn dinsdag mensen op straat gekomen om te protesteren tijdens de nationale feestdag. Die is vooral bij de Aboriginals omstreden omdat hij de aankomst van de eerste Britse vloot in 1788 en het begin van de kolonisatie van Australië herdenkt. Australia Day is sinds 1994 een wettelijke feestdag.