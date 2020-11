Franse ex-president Sarkozy staat vanaf maandag terecht voor corruptie in afluisteraffaire

De ‘ensauvage­ment’ van de samenle­ving: waarom een golf van ongemeen brutaal geweld Frankrijk overspoelt

30 oktober In Frankrijk is het hoogste terreuralarm van kracht. Nog maar eens. Sinds eind september is het land drie keer getroffen door islamistische terreur. Zo’n snelle opeenvolging van aanslagen is geleden van het inktzwarte jaar 2015. De daders schakelen bovendien — voor zover mogelijk — nog een versnelling hoger in de gruwel, met onthoofdingen in kerken en op straat. Dit is waarom deze nieuwe terreurgolf niet zomaar uit de lucht komt gevallen.