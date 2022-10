Franse ex-premier door gerecht ondervraagd over beheer coronacrisis

Interministeriële crisiscel

Het CJR had in september vorig jaar een onderzoek opgestart naar het Franse coronabeleid. Er waren verscheidene klachten binnengekomen, onder meer over het gebrek aan beschermend materiaal voor de zorgverstrekkers en de bevolking en over de noodzaak al dan niet een mondmasker te dragen. Het CJR is de enige instantie die bevoegd is om leden van de regering te vervolgen en te berechten voor misdrijven of overtredingen die ze bij de uitoefening van hun functie hebben begaan.