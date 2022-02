Franse ex-militair Lelandais bevestigt de ontvoering en moord van 8-jarige Maëlys

Verenigde Staten Vrouw (80) die gegijzeld werd tijdens homejac­king gered met behulp van Word­le-puz­zel

Dat de online woordpuzzel Wordle, die vooral erg populair is sinds het begin van de coronapandemie, nu ook levens kan redden, is voor velen waarschijnlijk verwonderlijk. Voor de 80-jarige Denyse Holt uit de Amerikaanse staat Illinois was het toch realiteit. De vrouw werd 20 uur lang gegijzeld tijdens een homejacking. Ze kon uiteindelijk gered worden, en dat met behulp van het internetspelletje.

10:14