Franse en Duitse politie beducht voor rellen bij 1 meibetogingen

Macron aan boze betogers: “We kunnen niet enkel luisteren naar diegenen die het meeste lawaai maken”

De Franse president Emmanuel Macron vertoonde zich woensdag voor het eerst in het openbaar sinds hij de omstreden wet ondertekende die de pensioenleeftijd optrekt van 62 naar 64 jaar. Hij bracht een bezoek aan Mathis, een fabriek in Muttersholtz in de Franse Elzas die gespecialiseerd is in houtconstructies. Daar werd hij opgewacht door boze demonstranten.