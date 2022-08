Franse coronaregels voor internationale reizigers op de schop

UPDATE. Gelden de coronare­gels nog op jouw reisbestem­ming? Onze reisexpert geeft een handig overzicht

We gaan weer massaal op reis deze zomer, alsof corona nooit bestaan heeft. Maar wat zijn de coronaregels in de grote vakantielanden in Europa? Waar moet je nog een PCR-test voorleggen of een mondmasker dragen? Onze reisexpert Johan Lambrechts zocht het uit voor de populairste bestemmingen.

25 juli