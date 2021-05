“Franse complotdenker Rémy Daillet opgepakt in Maleisië”

Rémy Daillet, de Franse leider van een complotbeweging die betrokken zou zijn bij de ontvoering van Mia (8) , is opgepakt in Maleisië waar hij verblijft. Dat vernam het Franse nieuwsagentschap AFP uit bronnen dicht bij het dossier.

Tegen Daillet was een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd. De man verbleef al meerdere jaren illegaal in Maleisië en is op basis daarvan opgepakt, aldus een bron. Hij kan worden uitgewezen naar Frankrijk vanwege zijn illegaal verblijf, of worden overgedragen op basis van het internationaal aanhoudingsbevel. De eerste procedure is weliswaar veel sneller.

Mia

De man zou vermoedelijk betrokken zijn bij de ontvoering van het Franse meisje Mia in april. Zij werd op verzoek van haar moeder ontvoerd. Zij kon het namelijk niet verkropen dat ze de voogdij over haar dochter was verloren als gevolg van gewelddadig gedrag. Ze richtte zich met haar problemen tot Daillet die zich verzet tegen het systeem om kinderen te plaatsen. Volgens betrokkenen zette hij de ontvoering in gang.

Met de 3.000 euro die hij via een offshore rekening overschreef, konden de ontvoerders hun project uitvoeren. Daarna hielp hij moeder en dochter ook nog aan een schuilplaats over de grens. Het meisje werd op 18 april gezond en wel teruggevonden, vijf dagen na haar ontvoering. Ze werd met haar moeder aangetroffen in een kraakpand in het Zwitserse kanton Vaud.

Complotdenker

Daillet is ook al langer bekend bij het gerecht en het brede publiek. Hij was een politicus van MoDem tot hij in 2010 uit de partij werd gezet. Nu houdt hij zich vooral bezig met het maken van video’s die in Frankrijk vlijtig bekeken worden. Daarin maakt hij zijn afkeur voor Joden heel duidelijk, pleit hij voor een staatsgreep en geeft hij Fransen tips om naar het buitenland te vluchten om aan de ‘dictatuur’ te ontsnappen.

En die ideeën kunnen tot gevaarlijke situaties leiden. Vorig jaar reed een man die was opgehitst door Daillet met zijn wagen door de omheining van het politiebureau in Dax. Zo ramde hij enkele combi’s. De man vertelde toen dat hij van plan was om een staatsgreep te plegen.