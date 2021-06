Franse communistische partij verliest laatste bolwerk bij departementsverkiezingen

Advocaten Trump krijgen nog één dag om bezwaar in te dienen tegen rechtszaak

8:50 De openbare aanklagers van New York hebben de advocaten van voormalig president Donald Trump nog tot vandaag gegeven om hun bezwaren over te maken tegen een verderzetting van de rechtszaak tegen de Trump Organization. Dat meldt The Washington Post. Het lijkt de juridische overheden dus menens in de vervolging van de Republikein rond mogelijke fraude en belastingontduiking.