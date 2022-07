Franse brandweer slaagt erin om een van twee grote bosbranden in Gironde te bestrijden

De andere brand die uitbrak in de Gironde, in de regio Landiras, en waarbij 13.800 hectare natuurgebied in vlammen is opgegaan, is nog niet helemaal onder controle. Zo bestaat er nog steeds een risico dat de brandhaarden opnieuw opflakkeren. In de regio kan zowat een derde van de bevolking nog niet naar hun woning terugkeren.