Franse autoriteiten woedend na groot straatfeest in Marseille

Nederland Topcrimi­neel Ridouan Taghi bij start van zijn proces: “Ik heb nog niks te melden”

11:41 In Nederland is maandag de inhoudelijke behandeling begonnen van het grote liquidatieproces Marengo. Hoofdverdachte Ridouan Taghi (43) maakte voor het eerst zijn opwachting in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp. “Vooralsnog heb ik nog niks te melden”, zei hij vanmorgen in de rechtbank. Ook tijdens eerdere verhoren met de politie blonk hij vooral uit in zwijgen.