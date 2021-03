Franse autoriteiten woedend na groot straatfeest in Marseille, negen mensen gearresteerd

De Franse autoriteiten zijn woedend vanwege een illegaal straatfeest dat gisteren werd gehouden in Marseille, in het zuiden van het land. Het merendeel van de ruim 6.500 feestgangers droeg daarbij geen mondmasker. Bij de feestelijkheden werden negen mensen gearresteerd en kregen tientallen anderen boetes.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken noemt het carnavaleske straatfeest in Marseille "volkomen onacceptabel". Camille Chaize, woordvoerster van het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken, benadrukte bij FranceInfo dat dit een tijd is waarin alle Fransen hun best moeten doen om de coronapandemie te bestrijden. “Het is volkomen onaanvaardbaar dat, terwijl de Fransen zich inspannen, zich aanpassen, zich organiseren om zoveel mogelijk de verschillende regels te respecteren, een groep feestvierders in totale onverantwoordelijkheid deelnam aan dit carnaval”, zei Chaize.

Ook de burgemeester van Marseille, Benoit Payan, wijst op de verantwoordelijkheid van de feestgangers. "Niets rechtvaardigt de ondermijning van onze collectieve inspanningen om het virus te bestrijden", schreef hij op Twitter. "Ik ben woedend. De egoïstische houding van een paar onverantwoordelijke mensen is onaanvaardbaar!"

Negen arrestaties

Op het feest in de Zuid-Franse havenstad kwamen vooral jongeren af. Negen personen werden aangehouden, tientallen anderen werden beboet. Op de vraag waarom de politie niet heeft ingegrepen vertelde Chaize dat de groep feestvierders uiteenging rond 18 uur. “Voor de openbare orde wachten we altijd op het moment waarop we kunnen ingrijpen zonder last te veroorzaken: daar waren gezinnen, we gebruiken geen wapens tegen gezinnen en een feestend publiek.”

De Franse staatssecretaris van Jeugd Sarah El Haïrya zei over het carnaval op de radio: “Dit is niet het moment om onze waakzaamheid te laten zakken. Er zal uiteraard onderzoek worden gedaan om erachter te komen wie wat heeft gedaan en wat de verantwoordelijkheid is van elk van hen”, voegde ze eraan toe, terwijl ze de “schandalige beelden” aan de kaak stelde.

Lockdown

De coronamaatregelen in delen van Frankrijk zijn onlangs verscherpt vanwege de toename van het aantal besmettingen. Sinds zaterdag geldt in zestien regio's een nieuwe lockdown. Die treft ongeveer een derde van de Franse bevolking. In Marseille gelden geen aanvullende maatregelen.

Door de situatie in Marseille komt Frankrijk opnieuw wereldwijd in het nieuws vanwege een illegaal feest. Rond de jaarwisseling gingen circa 2.500 feestgangers naar de plaats Lieuron in Bretagne voor een rave. Dat feest eindigde pas na twee nachten.

