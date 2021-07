Franse autoriteiten redden opnieuw veertigtal migranten uit Kanaal

Vlaming Kristof Van de Voorde heeft vakantie­hui­zen in Portugal maar kijkt met bang hart naar oprukkende Deltavari­ant

2 juli De Vlaming Kristof Van de Voorde verhuurt vakantiehuizen in de Algarve in Portugal. Maar ondanks de zomer van de vrijheid, zien de coronacijfers in Portugal er niet veelbelovend uit. Kristof kijkt dan ook met een bang hartje naar de oprukkende Deltavariant. “Mensen die in juli hebben geboekt, zijn al heel hard aan het twijfelen. En we hebben zelfs één gezin dat nu al zijn twee weken bij ons heeft geannuleerd.”