Franse antiekhandelaar vermoordt belastinginspecteur tijdens controle

Twee inspecteurs van de belastingen, een man en een vrouw, brachten maandag een bezoek aan de woning van de verdachte in Bullecourt, een dorp met 245 inwoners ten zuiden van Arras. Het was de laatste afspraak in een reeks ontmoetingen waarbij ze zijn bedrijf - een winkel in antiek en tweedehandsgoederen - doorlichtten. Maar de man bedreigde hen en bond hem vast, laat openbaar aanklager Sylvain Barbier Sainte Mairie dinsdag weten.

De 46-jarige verdachte belde vervolgens zijn ex-partner op met de vraag of ze ter plaatse kon komen. Toen de vrouw door het raam de vastgebonden vrouwelijke inspecteur zag, verwittigde ze de politie.

Agenten troffen vervolgens de 43-jarige belastinginspecteur vastgebonden en dood aan. Hij had meerdere steekwonden in zijn rug en borstkas. De andere inspecteur, een vrouw van 39, kon door de politie worden bevrijd. Ze was niet gewond, maar verkeerde in shock. De verdachte werd even later dood aangetroffen in een bijgebouw. Hij had een schotwonde in de borst en het vuurwapen lag naast hem. Vermoedelijk pleegde de man zelfmoord.

“We geloven dat dit een zaak is van moord met voorbedachten rade, aangezien de slachtoffers een afspraak hadden gemaakt met de verdachte. Hij wist dus dat hij hen zou ontmoeten, en we troffen ter plaatse ook sjorbandjes aan”, aldus de aanklager.

Volgens Barbier Sainte Marie was er al sinds mei van dit jaar een belastingaudit aan de gang bij de verdachte. Over de aard van dat onderzoek wilde hij echter geen verdere informatie geven.

De burgemeester van Bullecourt reageert verrast op het nieuws. Hij omschrijft de antiekhandelaar als een gewone man, een gescheiden vader van twee kinderen, die goed geïntegreerd was in het dorp. Hij was er ook lid van het lokale feestcomité, “dus hij was behulpzaam. Je kunt niet zeggen dat hij een probleempersoon was, helemaal niet. Hij hield van zijn kinderen”, aldus burgemeester Eric Bianchin. “Ik heb geen enkele verklaring voor wat hij deed. Hij zal het niet kunnen uitleggen,” zegt Bianchin. Hij betreurt dat de familie van de antiekhandelaar nooit een verklaring zal krijgen.

De verdachte had geen strafblad, maar werd in 2019 wel verplicht om lessen zelfbeheersing te volgen na een woordenwisseling met minderjarigen.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op www.zelfmoord1813.be.