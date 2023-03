Franse anesthesist verdacht van nieuwe vergiftigingen patiënten

Pro-Europese Georgiërs weer massaal de straat op uit protest tegen “Russische” wet

In de Georgische hoofdstad Tbilisi zijn weer duizenden mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen een in hun ogen antidemocratisch en anti-Europees wetsvoorstel. Het is de tweede dag op rij van massaal protest in de voormalige Sovjetrepubliek in de Kaukasus.