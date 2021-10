Franse ambassadeur redt de vogel van Afghaans meisje en deelt ontroerend verhaal

De Franse ambassadeur van de Verenigde Arabische Emiraten raakt op Twitter een gevoelige snaar met zijn verhaal over een meisje dat Afghanistan met haar trouwe vogel wilde ontvluchten. De vogel mocht vanwege hygiënemaatregelen niet mee op een vlucht naar Frankrijk, waarop de ambassadeur zich over het dier ontfermde. In een ontroerend Twitterdraadje, dat door duizenden mensen wordt geliket, vertelt de ambassadeur over de bijzondere vriendschap die tussen hem en de vogel is ontstaan.

De 45-jarige Fransman Xavier Chatel werkt als ambassadeur op vliegbasis Al Dhafra in de Verenigde Arabische Emiraten, grenzend aan Saoedi-Arabië en Oman. Tijdens de grootschalige evacuaties in Kaboel fungeerde de vliegbasis tijdelijk als opvangcentrum voor gezinnen die voor de Taliban op de vlucht waren geslagen. Chatel werkt zich sindsdien een slag in de rondte. Een gebeurtenis die tot op de dag van vandaag nog veel indruk op hem maakt, houdt hem op de been.

“Er is een verhaal dat ik al een tijdje wil vertellen”, zo begint hij zijn relaas. “Tijdens de Afghaanse evacuatiemissie arriveerde een meisje uitgeput op vliegbasis Al Dhafra met een ongewoon bezit: een vogel. Het meisje had op het vliegveld van Kaboel alles op alles gezet om het dier mee te nemen.” De twee waren volgens de ambassadeur onafscheidelijk, maar toch kwam er noodgedwongen een einde aan de kortstondige vriendschap. Vanwege de hygiëne waren dieren niet toegestaan op haar vlucht naar Frankrijk.

Verdriet

Het meisje was bij het horen van het nieuws erg verdrietig en “huilde stilletjes”. Het droeve beeld greep de ambassadeur enorm aan. “Ik heb toen beloofd dat ik voor de vogel zou zorgen op de ambassade. Ik vertelde haar dat ze de vogel elk moment kon bezoeken en mee terug kon nemen. Haar dankbare blik zal ik nooit meer vergeten”, schrijft Chatel.

Tijdens die “zware veertien dagen” op de basis sliep de Franse ambassadeur ongeveer twee à drie uurtjes per nacht. “Zo intens was de evacuatie”, herinnert Chatel zich. Op een ochtend, met de slaap nog in zijn ogen, nam hij Juji - de naam van de vogel - mee naar de Franse ambassade. De rit verliep onstuimig. Het dier ontsnapte uit zijn doos en maakte een grote puinhoop in zijn auto.

Om dergelijke incidenten in de toekomst te voorkomen kocht de ambassadeur een “mooie kooi”. “Ik kan hem nu tijdens de koele ochtenden mee naar buiten nemen, zodat hij de andere vogels kan zien. Hij heeft nu een vriendin, een duif die hem elke dag bezoekt.” Zijn verliefdheid bracht kennelijk zijn gekste zelf naar boven. “Hij begint nu ‘s nachts mysterieuze dingen te roepen, in een taal die we niet begrijpen”, klinkt het verbaasd.

Bonjour?

Vastberaden om een gesprek met het dier aan te knopen, probeerde de ambassadeur de vogel enkele woorden Frans te leren, te beginnen met bonjour (hallo in het Frans). “Maar het punt is: Juji houdt niet van mannen. Hij fronste naar me en keek nogal boos, terwijl hij naar vrouwen juist giechelde. Hopeloos probeerde ik dagelijks ‘bonjour’ te roepen, maar hij wilde absoluut niet luisteren.”

Een vrouwelijke collega van de ambassade probeerde het even later opnieuw, en - niet geheel onverwacht - met succes. De vogel zegt nu iedereen vriendelijk gedag in het Frans en steelt de show op de ambassade, schrijft de ambassadeur. Gisteren kreeg het verhaal nog een gouden randje, want het Afghaanse meisje, genaamd Alia, nam plots contact op met de ambassadeur. “Ze was zo blij om te zien dat haar vogel zo vertroeteld werd. Ze wilde graag dat ik hem de Franse taal zou leren. Alia, jouw vogel is de mascotte van de ambassade geworden, maar hij is hier voor jou. En als ik kan, zal ik hem op een dag persoonlijk naar je toe brengen.”

