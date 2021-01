Franse agenten negeren avondklok en dansen de Macarena op het commissariaat

Sint-Jans-Molenbeek Kerstdiner onder Brusselse agenten: onderzoek lopend bij parket

11 januari Er loopt bij het Brusselse parket een opsporingsonderzoek naar het kerstdiner dat eind december zou hebben plaatsgevonden in een politiecommissariaat van de Brusselse gemeente Sint-Jans-Molenbeek. Dat meldt La Dernière Heure en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket. Intussen is het afdelingshoofd van het betrokken commissariaat dat op dat moment dienst had, al op non-actief geplaatst.