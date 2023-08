Franse activisten verzetten zich opnieuw tegen bouw van omstreden wateropslagplaats

Mexicaanse autoritei­ten vinden verkoolde lichamen, mogelijk vermiste jongeren

Autoriteiten in Jalisco, een deelstaat in het westen van Mexico, hebben in een leegstaand gebouw bij de stad Lagos de Moreno de verkoolde resten van tenminste vier personen gevonden. Dat maakte het lokale Openbaar Ministerie (FGE) donderdag bekend in een persbericht. Het gaat om “botresten en vier schedels”, mogelijk de overblijfselen van vier van de vijf jongeren die vorige week in de stad verdwenen en van wie eerder deze week schokkende videobeelden op sociale media werden verspreid, waarin ze werden gemarteld en vermoord.